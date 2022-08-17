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Hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Dr. Cansu Kuzu Tamkan hasta kabulüne başladı.

BİLECİK 17.08.2022, 10:52
Hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Dr. Cansu Kuzu Tamkan hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Polikliniği’nde Uzm. Dr. Cansu Kuzu Tamkan hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

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