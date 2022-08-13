Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzm. Dr. İrem Buse Kurucuzeytin hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğinde Uzm. Dr. İrem Buse Kurucuzeytin hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.