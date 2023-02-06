Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Uzm. Dr. Burcu Turan hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Burcu Turan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.