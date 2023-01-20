Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Op. Dr. Halil İbrahim Altıner hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Halil İbrahim Altıner, Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde Kulak Burun Boğaz bölümünde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.