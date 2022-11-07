Harmankaya Kanyonu turizme kazandırılıyor

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’nu Turizm Tematik Park haline getirilerek turizme kazandırılması için incelemeler yapıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar tarafından ’Milli Park’ olarak ilan edilen Harmankaya Kanyonu Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım ve işletmelerinin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve denetlenmesine yönelik ilgili kurumlar ile yerinde incelemelerde bulunuldu. Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili kurumların mevzuatları çerçevesinde yapılan incelemeye, Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak ve Doğa Koruma Milli Parklar Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan katıldı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, “İnşallah Harmankaya Kanyonu Turizm Tematik Park genişletme, adrelanin park alanları ve sürpriz gelişmeler ile 2023’e hazır hale geleceğinin sinyalleri verildi. Tüm komisyon ve ilgili paydaş kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.