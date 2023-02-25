Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü’nde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre; dün gece Hamitabat Köyü’nde Ekrem Özyurt’un evinin bahçesinde bulunan depo olarak kullanılan kısımda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Söğüt Belediyesi ve Çaltı Köyü Muhtarlığına ait iftaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürülürken, depo kısmında büyük hasar meydana geldi.