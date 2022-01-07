Halk ekmekte 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak

Bozüyük Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda halk ekmek fırınında 250 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılması kararlaştırıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapılan 2022 yılının ilk meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. İlk gündem maddesinde Denetim Komisyonunun kurulması konusunda denetleme komisyonuna 5 üyenin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yapılan kapalı oylamada ise, komisyona İsmail Yemen, Fatma Ersöz, Yavuz Bektaş, Adnan Özel ve Harun Orhan Top seçildi.

Ardından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49/3’üncü maddesi gereği sözleşmeli personelin ücretleri konusu, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda ’Geçici İşçi’ pozisyonlarının 2022 Mali yılı için belirlenmesi konuları görüşüldü.

Ardından sporu teşvik etmek amacıyla Bozüyük’ü başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren, derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere ödül verilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Bozüyük’te halk ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruş oldu

Bozüyük Belediyesi halk ekmek fırınında satılan ekmek fiyatının, piyasada satılan ekmek fiyatlarında meydana gelen yüksek artışlar sebebiyle vatandaşların ekonomik yönden destek olmak için 17 Kasım 2021 tarih ve 69 sayılı meclis kararı ile alınan 2022 yılı belediye gelir tarifesinde bulunan ekmek satış fiyatının 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere temin edilen un stoku mevcut olduğundan ekmek 250 gramının satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olarak belirlenmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ardından Akpınar Mahallesi 183 ada 1 parselde kayıtlı 489,31 metrekare olan taşınmazın 226,47 metrekare olan Bozüyük Belediyesi hissesinin, diğer hissedar olan Yahya Kocabey’e satışının yapılması için encümenine yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Daha sonraki 7 maddede yer alan imar planı değişikliği ile ilgili konularda oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda son olarak Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.