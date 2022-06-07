Halk Eğitimi Merkezi’nden müzik ziyafeti

Gecede Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi bağlama öğretmeni Muharrem Semah Açıkel ve Türk Halk Müziği korosu birbirinden güzel türküler seslendirdi. Koroyu Müzik Öğretmeni Arzu Elmacı yönetti. Ayrıca gitar öğretmeni Serhan Kurt ve gitar öğrencileri, gitar öğretmeni Salimcan Kahraman, bağlama öğretmeni Doğan Bozarslan, piyano öğretmeni Can Uyar ve yine gitar öğretmeni Turhan Meram gecede sahne aldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam konser ile ilgili olarak “Konser programımızda emeği geçen tüm müzik öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize, gecede bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.