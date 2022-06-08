Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinden müzik konseri

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Sakarya nehri kenarında yapıldı.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca açılan ve devam eden gitar, keman, ritm ve piyano kursunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları müzik dinletisini halka sundular. Sakarya nehri kenarında düzenlenen gecede, Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müzik öğretmeni Deniz Dişkıran, 75.Yıl Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Melih Kaya, Gitar öğretmeni Rıza Burak Çakmak, Keman ve Piyano öğretmeni Leman Melis Vural Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler gecede sahne aldı.

Osmaneli’deki bütün vatandaşları Halk Eğitim kurslarına beklediğini aktaran Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, "2022-2023 eğitim yılının sonlarına yaklaştık, Bakanlığımız haziran ayının ilk haftasını 1-7 Haziran tarihleri arasını Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak tüm Türkiye’de kutlanılmasını bizden talep etmişti. Biz de bu yıl Osmaneli de ikincisini düzenlediğimiz Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi önünde diğer kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünleri sergiledik. Bugün şenliklerinin son günündeyiz, müzik hocalarımızın yıl boyu kursiyerlerimize vermiş olduğu eğitimlerin sonuncunda müzik konserini vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Bu vesile ile ben bütün vatandaşlarımızı Osmaneli’nde Halk Eğitim kurslarına katılmaya davet ediyorum. Spordan sanata, müzikten bilişime, el sanatlarından giyime kadar tüm alanlarda kurslarımız var. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Kaymakamımız Yüksel Ünal’a, Belediye Başkanımız Münür Şahin’e ve konser kursların düzenlenmesinde emeği geçen tüm müzik öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize, gecede bizi yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen müzik konserine Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Ak Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eşref Gümüş, okul müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.