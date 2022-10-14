Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Halk Eğitim Merkezi Müdürlükler Toplantısı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda, Müdür Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantı Şube Müdürü İsa Güneş ve halk eğitimi merkezi müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda açılan ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verildi, Bir önceki yılın değerlendirilmesi yapıldı. Halk eğitimi merkezlerinin ihtiyaç, sıkıntıları ve çözüm önerileri hakkında konuşulan toplantıda Müdür Sami Akyol, katılımları için herkese teşekkür etti.