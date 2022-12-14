Halk Eğitim Merkezi kurslarında incelemeler yaptı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Halk Eğitim Merkezine bağlı kursu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün İsmetpaşa Mahallesinde açmış olduğu ‘Giyim Üretim Teknolojileri’ kursunu ziyaret etti. Kurs yerini gezerek çalışmalar ile ilgili kursiyerlerden bilgi alan Vali Kızılkaya, yapmış oldukları çalışmaları yakından izledi.

Meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini bundan sonrada destek vermeye devam edeceğini belirten Vali Kızılkaya, “Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün İsmetpaşa Mahallesinde açtığı Giyim Üretim Teknolojileri kursunda eğitim alan hemşehrilerimizi ziyaret ederek el emeği ürünleri inceledik. Memleketimizin hünerli hanımları, kursta hem öğreniyorlar hem de ailelerine kıyafet dikiyorlar. Üreten her insanımızın arkasındayız” dedi.