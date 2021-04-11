Halime Aynur, 9’uncu kez Bilecik Baro Başkanlığına seçildi

Bilecik Barosu 15. Olağan Genel Kurulu’nda avukat Halime Aynur, 9’uncu kez başkanlığa seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen genel kurulda mevcut başkan avukat Halime Aynur’un yanı sıra, Hasan Şahin, Recep Akay ve Mehmet Fazlı Güner aday oldu. Bilecik Barosu’na kayıtlı 135 avukatın oy kullandığı seçimde Halime Aynur aldığı 46 oyla 9’uncu kez baro başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Hasan Şahin 39, Recep Akay 26, Mehmet Fazlı Güner ise 24 oy aldı.