Hafta sonu mesaisinde cadde ve sokaklar yıkandı

Bilecik Belediyesine bağlı birçok birim çalışanı, hafta sonu mesaisinde Soğuksu Mahallesi’ndeki cadde ve sokakları yıkadı.

Ani bastıran yağış sonrasında çamur ve moloz birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, Bilecik Belediyesi çalışanlarının yoğun çalışması sonrasında temizlendi. Onlarca personelin yaptığı çalışmalar çerçevesinde biriken kum ve çamurlar, toplandıktan sonra cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye görevlilerine teşekkür etti.