Hafızlık Kur’an kursları zümre toplantısı düzenlendi

Bilecik Müftülüğü tarafından kentte hafızlık eğitimi veren Kur’an kursları yönetici ve öğreticileriyle zümre toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında eğitim faaliyetlerinin daha verimli kılınması için istişarelerde bulunuldu. Ayrıca kurs öğreticilerinin tecrübe paylaşımında bulunduğu toplantıda, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, yapılması düşünülen proje ve etkinliklerin planlanması, eğitim öğretim ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alınması ve hafızlık eğitiminin niteliğini artırılması konuları masaya yatırıldı.