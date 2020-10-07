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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

KAZA HABER

BİLECİK 07.10.2020, 15:32
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bilecik’te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Toprak Sokak’tan caddeye dönüş yapmak isteyen M.D., idaresindeki 11 DP 038 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan A.Y., idaresindeki 11 DB 175 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, kamyonette yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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