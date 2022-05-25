Bilecik İl Müftülüğü 2022 yılında hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminer düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Hac Organizasyonu veya özel şirketlerle hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri başladı. Bilecik Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminer düzenledi.

Şerifpaşa Cami’nde düzenlenen seminerin açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Erhun, hacı adaylarını tebrik ederek, “ Sizlere Hac süresi boyunca sabrı tavsiye ediyorum. Sizin, hacı adaylarımıza karşı göstereceğiniz sabrınız ve samimiyetiniz en büyük azığınız olacaktır. Sabır varsa sizin için de hacı adaylarımız için de hac ibadeti kolaylaşacaktır. Hac sabırdır ve sabır olmadan oradaki organizasyonun başarılı olması mümkün değildir” dedi.