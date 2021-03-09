Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Bilecik’te kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Cumhuriyet mahallesi Cumhuriyet caddesinde üzerinde bir apartmanda ikamet eden Güler G.’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve kapıyı çilingir yardımı ile açan ekipler, 80 yaşındaki Güler G.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Merhumenin ölüm nedeni henüz bilinmezken, cenaze kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.