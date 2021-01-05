Son Dakika
TOMRA FOOD, YENİ TOMRA 5C AYIKLAMA MAKİNESİ İLE SINIFININ EN İYİ MÜHENDİSLİK VE ZEKA BİRLEŞİMİNİ SUNUYOR
Güzel Masa’ya gelen taleplerin yüzde 91’i çözüme kavuştu
Bilecik Belediyesi Güzel Masa’ya vatandaşlar tarafından bildirilen talep ve şikayetler en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.
BİLECİK 05.01.2021, 12:28
6
Bilecik Belediyesi Güzel Masa’ya vatandaşlar tarafından bildirilen talep ve şikayetler en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.Aralık ayında vatandaşlardan Bilecik Belediyesi Güzel Masa’ya gelen 66 adet talep ve şikayetin 59 tanesi gerçekleştirilerek, talep ve sorunların yüzde 91’i çözüme kavuşmuş oldu. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik’te 12 mahalle başta olmak üzere mücavir alanda vatandaşların Güzel Masa’ya bildirdiği talepler, ilgili birim çalışanları tarafından çözüme kavuşturularak, yapılan çalışmanın sonucu talepte bulunan vatandaşlara bildirildi. Çözüme kavuşturulan ve bekleyen çalışmalar hakkında ise talepte bulunan vatandaşlara geri dönüş yapılarak, memnuniyeti sağlanıyor. Vatandaşlılarımız ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla önümüzdeki zaman dilimlerinde her ay, gelen talep ve şikayetlerin bilgisi paylaşılmaya devam edecek" denildi.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü