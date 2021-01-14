Güzel Market Dayanışma Mağazası ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmetine açılan Güzel Market Dayanışma Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü gülümsetmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok güzel hizmeti uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, özellikle salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz zor zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok yönden anlamlı hizmetler sunuyor. Başta çocuklar için oyuncak olmak üzere, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya ve kırtasiye malzemelerinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile buluştuğu Güzel Market Dayanışma Mağazası ile şu ana kadar 10’u aşkın ev, bütün ev eşyası ile donatılarak ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunuldu.

3 bin 351 adet kırtasiye malzemesi, ev eşyası ve oyuncak dağıtımı yapıldı

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan ve yardımsever vatandaşlar tarafından bağışların yapıldığı Güzel Market Dayanışma Mağazası ile 3 bin 351 adet kırtasiye malzemesi, eve eşyası ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Salgın nedeniyle başta esnaf olmak üzere birçok kesimin zor durumda olduğu bu dönemde yardımsever vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaları Güzel Market Dayanışma Mağazasına teslime ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkıda bulunabilir" denildi.