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Güzel havayı gören Bilecikliler parklara akın etti
Bilecik’te yazdan kalma güzel havayı gören vatandaşlar parklara akın etti.
BİLECİK 01.03.2023, 16:25
Bilecik’te yazdan kalma güzel havayı gören vatandaşlar parklara akın etti.
Bilecik’te hava sıcaklığı 20 dereceye çıkınca vatandaşlar bu fırsatı kaçırmadı. İl genelindeki parklara akın eden vatandaşlar, başta Atatürk Parkı olmak üzere açık alanlara akın etti. Güzel havada çocuklar oyun oynarken, aileler eşi dostuyla sohbet etmeyi tercih etti. Bu mevsimde yazdan kalma havanın tadını çıkaran vatandaşlar, uzun süre parklarda zaman geçirdi.