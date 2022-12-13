Güçlü sesiyle Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli genç Enes Yalnız, Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmada Bilecik Gençlik Merkezi üyesi Enes Yalnız kentti temsil etti. Güçlü sesi ve özgün yorumuyla Sezai Karakoç’un ’Mona Roza’ şiirini seslendiren Yalnız, performansıyla Türkiye üçüncüsü oldu.