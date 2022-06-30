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GSB Spor Okulları’nın kayıtları başlıyor

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kayıtlarının Bilecik’te başladığını duyuran Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “5-18 yaş arasındaki sporcular okuldan ücretsiz faydalanabilecek” dedi.

BİLECİK 30.06.2022, 10:38
GSB Spor Okulları’nın kayıtları başlıyor

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kayıtlarının Bilecik’te başladığını duyuran Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “5-18 yaş arasındaki sporcular okuldan ücretsiz faydalanabilecek” dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB tarafından sporun tabana yayılması ve temel branş eğitimlerinin kazandırılması amacıyla 81 ilde organize edilen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları kayıtları Bilecik’te il ve ilçelerde başladığını duyurdu. İl Müdürü Özdemir, yaptığı açıklamada, “23 branşta açılan kurslarımızda 5-18 yaş arasındaki sporcular ücretsiz olarak faydalanabilecek. GSB Spor Okullarında; atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, dart, futbol, kız futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, okçuluk, wushu, yüzme branşlarında hizmet verecektir” dedi.

Öte yandan İl Müdürü Özdemir, 30 Haziran’da açılışı gerçekleştirilecek olan GSB Spor Okulları açılışına bütün Bilecik halkını davet ederek, Bilecik’e hayırlı olmasını diledi.

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