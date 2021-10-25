Göz Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulü başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr. Öğr. Üyesi Ali Keleş hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Göz Hastalıkları Polikliniğinde Dr. Öğr. Üyesi Ali Keleş hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.