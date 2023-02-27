Göz Doktoru Güneş göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Dr. Öğr. Üyesi İrem Güneş hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi İrem Güneş, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları Polikliniğinde atandı ve görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.