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Göynücekliler Derneği’nden Başkan Bakkalcıoğlu’na davet
Göynücekliler Derneği Başkanı Şenol Bahçe ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
BİLECİK 19.05.2022, 12:49
Göynücekliler Derneği Başkanı Şenol Bahçe ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile görüşerek bir süre sohbet eden Dernek Başkanı Şenol Bahçe ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu’nu Göynücek köyünde 5 Haziran Pazar günü yapılacak Hıdırellez şenliklerine davet ettiler. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine davetleri dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.