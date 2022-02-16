Görevine yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni katılan sağlık çalışanlarına oryantasyon eğitimi verildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan, hastanede yeni göreve başlayan sağlık çalışanlarının hastaneye ve bölgeye kolay adapte olmasına büyük önem verildiğini kaydetti. Bu sebeple, işe yeni başlayan personelin, hastane ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanenin kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarmak için oryantasyon (genel uyum) eğitimi düzenlendiğini ifade eden Arıkan, "Eğitimde, hastane personeline kurumun kalite politikası, vizyon ve misyonu, organizasyon yapısı ve hasta hakları-sorumlulukları gibi konularda bilgiler verildi. Oryantasyon eğitiminde ayrıca çalışanların günlerinin önemli bir kısmını hastanede geçirmeleri nedeniyle hastane personeli arasında etkili iletişim kurulmasının gerekliliğinden hareketle; yatay-dikey işbirliği ve ortak iş yapabilme becerisi kazanmanın önemine vurgu yapıldı" dedi.

Eğitim soru-cevap şeklinde son buldu.