Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönüllü vatandaşlar deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası bölgeye Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönüllü vatandaşlar bölgeye gönderildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir gönüllü vatandaşları uğurlayarak, “Her koşulda dayanışma bilinci ile sorumluluğa koşan gönüllü gençlerimiz deprem bölgesi için yola çıktı. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.