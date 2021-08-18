Gönüllü kursiyerlerden yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafet

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Halk Eğitimi Merkezinde bulunan usta öğreticiler ve kursiyerler, yangın bölgesindeki köylülere yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler.

Osmaneli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan giyim bölümünde usta öğreticileri gönüllü kursiyerleri ile birlikte yangın bölgesindeki vatandaşların yöresel kıyafetlerini kendi elleriyle diktiler. Duyarlı usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından sağlanan kumaşlarla dikilen kıyafetler yangından etkilenen vatandaşlara ulaştırıldı. Yaklaşık 5 gün içinde yüzlerce şalvar ve pijama dikilerek, yangın bölgesine gönderildi.

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Elmas ”Türkiye olarak büyük bir felaket yaşadıklarını Osmaneli Halk eğitim Merkezi çalışanları olarak ülkemizi etkisi altına alan yangın felaketine biz de çok üzüldük. ’Ne yapabiliriz, elimizden ne gelir’ diye düşündük. Giyim kursu usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz ile birlikte o yörenin insanının ihtiyacı olan şalvar ve pijama diktik. Bu çalışmada emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın" dedi.