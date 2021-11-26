Gönül dostlarıyla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, önceki dönemlerde AK Parti teşkilatında hizmet eden ’gönül dostları’ diye adlandırdığı heyetle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım partisinde geçmişi olan isimlerle bir araya gelerek sohbet etti. Yıldırım, Bilecik’in siyasetine yıllarını vermiş tecrübeli dostlarla kentin yeni dönem hedeflerini konuştuklarını belirterek, "Güzel bir fikir alışverişinde bulunduk. Onların fikirlerini ve önerilerini aldım. Seçim sürecinde onların tecrübelerinden istifade edeceğim. Katkı ve desteklerine gönülden teşekkür ederim. Toplumun tüm kesimleriyle hep birlikteyiz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Başkan Yıldırım, programı koordine eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Korkmaz’a teşekkür etti.