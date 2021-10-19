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Gölpazarı’nda Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

BİLECİK 19.10.2021, 12:22
Gölpazarı’nda Muhtarlar Günü kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Gölpazarı Hükümet Konağı önünde bir tören düzenlendi. Atatürk anıtına muhtarların çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki kutlamalar sona erdi. Ardından Aktaş Köyü Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural ve 6 kişilik kutlama komitesi Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ziyaret etti.

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