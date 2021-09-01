Gölpazarı’nda Muhtarlar Derneği aşure ikram etti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Gölpazarı Tarihi Taşhan’da düzenlenen etkinliğe Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Uğural, aşurenin paylaşmanın dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olduğunu söyleyerek, "Muharrem ayı günlerinde, aşure günlerinde tüm zorluklardan kurtulup, huzura ereceğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyorum" dedi.