Gölpazarı’nda Kızılay’a 30 ünite kan bağışı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ’Kan Ver Hayat Kurtar’ sloganıyla düzenlenen kan bağış kampanyası büyük ilgi gördü.

29 Ekim - 04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’nden ilçeye gelen kan bağışı ekibi Gölpazarı Meydanı’na getirdikleri otobüste 30 gönüllü kan bağışında bulundu. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı SEVCAN Uzun, "İlçemizde yapılan kan bağışına halkımızın, memurların ve öğrencilerin yoğun teveccühü olmuştur. Onlarca gönüllü bağışçı kan vermek için Gölpazarı Meydanına gitti ve sıraya ilçemizde 30 ünite kan bağışı olmuştur. Kendi canlarından, kanlarından esirgemeyip her kana ihtiyaç duyan hastalar için bağış yapan tüm bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. İlçemizde kan bağışı kampanyası her 3 ay da bir yapılacaktır" dedi.