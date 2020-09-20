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Gölpazarı’nda İlköğretim Haftası kutlandı

BİLECİK’İN GÖLPAZARI İLÇESİNDE HER YIL EYLÜL AYINDA KUTLANAN İLKÖĞRETİM HAFTASI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

BİLECİK 20.09.2020, 17:57
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Gölpazarı’nda İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde her yıl Eylül ayında kutlanan İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık’ın yanı sıra okul kurum müdürleri katıldı.

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