Gölpazarı’nda "İlköğretim Haftası" kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla "İlköğretim Haftası" kutlama programı Gazimihal İlk-Ortaokulunda yapıldı.

Pogramı İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, Okul Müdürü Furkan Ün’ün konuşmasıyla devam etti. Öğrencilerin şiir okumasının ardından "İlköğretim Haftası" kutlama sona ererken, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Öte yandan törene İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı V. Arif Safi ve kurum müdürleri katıldı.