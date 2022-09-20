Gölpazarı’nda ceviz üreticileri bir araya geldi

Bilecik’te Gölpazarı ilçesinde 1 Ekim günü açılacak olan ceviz sezonu öncesi üreticiler bir araya geldi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş. Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Yoldaş’ın üreticileri bilgilendirmesinden sonra bir konuşma yapan Kaymakam Mercan, "Bu yıl toplanacak cevizlerin ilçede yeni açılan ceviz kurutma tesisinde kurutularak pazarlanarak ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor. Daha önce ucuz fiyatlara satılan yaş cevizlerin önlenerek, hem üreticiye hem ülke ekonomisine fayda olacak. İlçede bu sezon ceviz satışları sadece Belediyenin belirlediği alanlarda satış yapılacak. Yapılacak olan ilk muhtarlar toplantısında ürünlerin satış saatleri belirlenecek" dedi.