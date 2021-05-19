Gölpazarı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gölpazarı’nda da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı. Gölpazarı Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına İlçe Geçlik ve Spor Müdürü Ahmet Karakaya çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Salgın hastalık nedeniyle kurallara uyularak yapılan tören, geçmiş senelere göre katılım az olması gözlerden kaçmadı. Törende bir konuşma yapan Gölpazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Karakaya, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Konuşmanın ardından tören sona erdi.