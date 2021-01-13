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Gölpazarı’na yılın ilk karı yağdı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine yılın ilk karı yağarken, kar yağışı kuraklığa karşın sevinçle karşılandı.
BİLECİK 13.01.2021, 14:12
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine yılın ilk karı yağarken, kar yağışı kuraklığa karşın sevinçle karşılandı.Gölpazarı’nın yüksek tepelerine olan Kurşunlu kayası, Hasan dağı ve Türkmen tepesi gibi rakımı bin metreye yakın yerler beyaza büründü. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bir hafta boyunca Gölpazarı’na kar yağışının olacağı öğrenildi.
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