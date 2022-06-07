Gölpazarı ilçe pazarında kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçe pazarında Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 100 kişiye bilgilendirme yapılarak 50 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler Gölpazarı ilçe pazarında kadınlara KADES bilgilendirmesi yaptı. Ekipler pazar alanında kadınlara şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca ekipler kadına yönelik 6284 sayılı kanun ve KADES hakkında 100 kişiye bilgilendirme yaparak 50kadının telefonuna KADES uygulaması indirdi. Ekipler kadına yönelik şiddet olaylarında veya jandarmaya yapılan müracaatlarda soruşturmanın daha profesyonel ve etkin şekilde yürütülmesi, mağdura yönelik koruyucu, önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri halkın desteği ile daha güçlü bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bilgisi verildi.