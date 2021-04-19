Gölpark’ın yolları köstebek yuvasına döndü

Bilecik’te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı’nın hasar oluşup bozulan yolları köstebek yuvasına döndü.

Günde yüzlerce kişinin ve Bilecik’e çevre illerden ziyarete gelen turların uğrak yeri olan Gölpark Mesire Alanı’nın patates tarlasına dönen yolları vatandaşları çileden çıkardı. Mesire alanın pikniğe gelen vatandaşlar yollarda oluşan çukurlara girmemek için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Gölpark’ı çevreleyen yol bakımsızlıktan dökülürken adeta köstebek yuvasına dönmüş. Burada adeta araçlarla çukurlardan kaçmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Yetkileri biran önce buraya bir çözüm bulması gerekiyor. Biz gibi çoğu insan bu durumdan şikayetçi. Çukurlar küçük değil bazıları 15 santime ulaşan çukurlar oluşmuş. Arabalarımızda hasar görüyor. Çukurlara girmek için uğraşıyoruz ama olmuyor. Birinden kaçarken, diğerine giriyoruz. Kış gelemeden bu yolları bakım yapsalar çok iyi olur" dedi.

Öten yandan, Gölpark Mesire Alanı’nına giden yolu tarif eden yön tabelasının da küften adeta okunmaz hale gelmesi gözlerden kaçmadı.