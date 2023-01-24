Göçmenlere ‘Sosyal Uyum ve Yaşam’ eğitimi verildi

Bilecik’te göçmenlere yönelik ‘Sosyal Uyum ve Yaşam’ eğitimi verildi.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve İl Göç İdaresi iş birliği ile gerçekleşen Bilecik’te yaşayan göçmenlere yönelik ‘Sosyal Uyum ve Yaşam’ eğitimi gerçekleşti. Irak, Afganistan, Suriye ve İran asıllı göçmenlere bu kursta, Türk kültürü ve yasaları, Türkiye’de yaşam kuralları, Türkiye’de ulaşım, barınma ve acil durum ihtiyaçlarına yönelik temel bilgiler anlatıldı. Katılımcılar öğretmenlerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.