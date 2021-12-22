Gerçeği aratmayan saha tatbikatı gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçeği aratmayan ‘2021 Yılı Afet Ve Acil Durum Planı (HAP) Saha Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlarda etkin sağlık hizmeti sunmak, afet yönetiminin hazırlık ve zarar azaltma döneminin en iyi şekilde değerlendirmek, risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde,yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Hastanenin sivil savunma birimi koordinatörlüğünde, HAP saha tatbikatında hazırlanan senaryonun sunumuna takiben, yangın alarmı verildi. Kentte bulunan itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve bir doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri acil durumdan haberdar edilerek tatbikat alanına intikali sağlandı. Olay yönetim merkezi açılmasıyla müdahale ekipleri ilgili alanlara sevk edilerek gerekli istasyonlar başarılı şekilde oluşturuldu. Olay yönetim merkezi başkanı ve operasyon şefinin talimatları doğrultusunda, toplum ruh sağlığı merkezi biriminin personel ve hasta tahliyesi yapıldı. Oluşturulan tıbbi müdahale ile hastalara ilk müdahaleler yapılarak ambulansla sevkleri yapıldı.

Öte yandan başarıyla tamamlanan tatbikat sonrası olay yönetim merkezinde toplanılarak değerlendirmelerde bulunuldu.