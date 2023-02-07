Bilecik AK Parti İl Başkanlığı ‘Genişletilmiş İl, İlçe 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları’ toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığının gerçekleştirdiği ‘Genişletilmiş İl, İlçe 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları’ toplantısına Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt’ta katıldı. Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantıya katılan Resul Kurt’a kılıç hediye ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehirlerimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımak ve müreffeh yarınlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını" dedi.