Genel Sekreter Bayrakçı sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2022 yılı programı çerçevesinde köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği, belirterek Osmaneli İlçesi, Ericek köy yolunda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Samet Büyükkurt, İl Genel Meclisi üyeleri ve teknik ekipleri ile birlikte 2022 yılı asfalt programı ile sıcak asfalt yapımına başlanılan Osmaneli İlçesi, Ericek köy yolunda incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen heyet daha sonra Ericek ve Çerkeşli köylerini ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdiler.

Öte yandan Genel Sekreter Seda Bayrakçı, merkez ve ilçelerde yatırım ve hizmetlerin daha kaliteli ve etkin bir şekilde verilmesini sağlamak adına kurum olarak çalışmaların devam ettiğini belirtti.