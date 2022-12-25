Genel Müdür Bilgin, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bilecik’te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin ve beraberinde Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak ile Mimar Muhammed Korkmaz, Bilecik ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak il müftülüğünü ziyaret etti. Bilecik Müftüsü Ali Erhun tarafından karşılanan Müdür Bilgin, tadilat ve tefrişatı devam eden müftülüğün hizmet binasında incelemelerde bulundu. Daha sonrasında Genel Müdür Mehmet Bilgin ve beraberindeki heyet Söğüt’e geçerek, Ertuğrul Gazi Türbesi, Ertuğrul Gazi Camii ve Darulkurrasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, heyete eşlik ederek türbe hakkında bilgi verdi. Ziyaret akabinde il müftülüğüne geçen Bilgin, burada ilçe müftüleriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.