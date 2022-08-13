Gençler bu turnuvayı çok sevdi

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu “100. Yıl Kurtuluş Kupası” etkinlikleri heyecanlı müsabakaların ardından sona erdi. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, turnuvanın finallerinde genç sporcuları yalnız bırakmadı.

4 Eylül Mahallesi Spor Tesislerinde yapılan, sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu spor turnuvası yoğun ilgi gördü. 71 Voleybol ve 22 basketbol takımının yer aldığı turnuvada yaklaşık 250 sporcu centilmence mücadele etti. Turnuva sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takımlar sokak basketbolunda büyük erkeklerde Atlas, küçük erkeklerde The Pump Catchers, büyük kızlarda Guards, küçük kızlarda Seirin, kum voleybolunda genç erkeklerde Big Shot, büyük erkeklerde Atlas, büyük kadınlarda Ralli ve genç kadınlarda No Panic adlı takımlar oldu. Güreş sporcularının gösteri maçı yaptığı gecede Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, turnuvanın final maçlarını izledi. Ayrıca sporcu ve aileleri ile görüşerek sohbet eden Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, turnuvanın şampiyonlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Turnuvaya katılan gençler, turnuva boyunca sporla dolu 4 muhteşem gece geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini belirterek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara ödülleri 4 Eylül kurtuluş günü etkinliklerinde takdim edilecek.