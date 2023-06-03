Genç öğrencilerin çalışmaları üniversitede sergilendi

ÖZEL BİR OKULDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIKLARI ÇALIŞMALAR, BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİNİN DİNLENMELİK ALANINDA SERGİLENDİ

BİLECİK 03.06.2023, 11:05
Genç öğrencilerin çalışmaları üniversitede sergilendi

Özel bir okulda eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları çalışmalar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin dinlenmelik alanında sergilendi.

Görsel Sanatlar dersi çerçevesinde düzenlenen sergide öğrencilerin hazırladıkları; mangala, çizgi çalışmaları, kara kalem çalışmaları, yağlı boya çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye; Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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