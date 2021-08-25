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Genç Kızılay Bozkurt’tan kentten geri döndü

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Genç Kızılay ekibi, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yürüttükleri çalışmaların ardından kente döndü.

BİLECİK 25.08.2021, 11:22
Genç Kızılay Bozkurt’tan kentten geri döndü

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Genç Kızılay ekibi, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yürüttükleri çalışmaların ardından kente döndü.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam edilirken, Türk Kızılay Bilecik Şubesi Genç Kızılay ekibi nöbeti devralmak üzere 4 gün önce yola çıkmıştı. Ekip orada görevinin tamamlayarak, kentte geri döndü. Bozkurt’ta sel felaketinden etkilenen vatandaşların yardımına koşan Genç Kızılay ekibi sahada bulundukları süre boyunca ilçedeki farklı noktalarda bulunan mobil ikram araçlarında, ilçe kaymakamlığının organize ettiği sosyal market çadırında görev alırken vatandaşların ev ve işyerlerindeki çamurların temizlenmesine de yardım etti.

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