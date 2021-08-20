Genç Kızılay, Bozkurt’a nöbeti devralmak üzere yola çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya başlarken, Türk Kızılay Bilecik Şubesi Genç Kızılay ekibi nöbeti devralmak üzere yola çıktılar.

Bozkurt’da meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Kızılay Bilecik Şubesi gönüllerinden oluşan Genç Kızılay ekibi, sel ile alakalı afet bilinci eğitimi aldı. Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi’nde eğitim ardından gönüllü gençler, bölgede arkadaşlarına destek ve nöbeti devralmak üzere Bozkurt’a yola çıktı.