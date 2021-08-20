banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
"Afganistan’dan sadece 10 mülteci alabiliriz!"
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi

Genç Kızılay, Bozkurt’a nöbeti devralmak üzere yola çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya başlarken, Türk Kızılay Bilecik Şubesi Genç Kızılay ekibi nöbeti devralmak üzere yola çıktılar.

BİLECİK 20.08.2021, 12:36
Genç Kızılay, Bozkurt’a nöbeti devralmak üzere yola çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya başlarken, Türk Kızılay Bilecik Şubesi Genç Kızılay ekibi nöbeti devralmak üzere yola çıktılar.

Bozkurt’da meydana gelen sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Kızılay Bilecik Şubesi gönüllerinden oluşan Genç Kızılay ekibi, sel ile alakalı afet bilinci eğitimi aldı. Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi’nde eğitim ardından gönüllü gençler, bölgede arkadaşlarına destek ve nöbeti devralmak üzere Bozkurt’a yola çıktı.

Yorumlar (0)
31°
açık