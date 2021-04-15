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Genç Fenerbahçeliler örnek davranış

Bilecik’teki Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ramazan ayında örnek bir davranışa daha imza attı.

BİLECİK 15.04.2021, 12:05
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Genç Fenerbahçeliler örnek davranış

Bilecik’teki Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ramazan ayında örnek bir davranışa daha imza attı.

Grup üyeleri, kendi aralarında topladıkları parayla hazırlattıkları yardım kolileri Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdılar. Bilecik Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu Başkanı Alper Badak’ın da bizzat katıldığı dağıtımlara ihtiyaç sahibi aileler muhtarlardan belirlenerek evlerine kadar teslim edildi. İlk etapta yaklaşık 50 aileye yapılan yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.
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