‘Gen Ekspresyon Analizi ile Bir Metabolik Yolun Üç Boyutlu Keşfi’ semineri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonunda ‘Gen Ekspresyon Analizi ile Bir Metabolik Yolun Üç Boyutlu Keşfi’ konulu seminer düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminerde ‘Metabolik Yolun Üç Boyutlu Keşfi’ tüm yönleriyle ele alındı. Program sonunda BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu’na teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu’nun sunumu ile gerçekleşen programa Rektör Beydemir, BŞEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, dekanlar, akademisyenler ve fen fakültesi öğrencileri katıldı.